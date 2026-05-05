Бубнов назвал фаворита предстоящего матча «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворита предстоящего финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена».

«Выиграет «Спартак», потому что ЦСКА был мёртвый [в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Зенитом»], не будет играть Мойзес. Не верю в этого тренера молодого [Дмитрия Игдисамова]. И на сегодняшний день «Спартак» сильнее ЦСКА по игре», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Действующим победителем турнира является ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).