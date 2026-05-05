Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Несправедливое решение КДК. Это не наша вина». Тетрадзе — о техническом поражении «Уфы»

«Несправедливое решение КДК. Это не наша вина». Тетрадзе — о техническом поражении «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) присвоить уфимскому клубу техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Перенесён
Уфа
Уфа

«Если честно, мне непонятно решение КДК присудить нам техническое поражение. Считаю, оно несправедливое. Я с первых секунд слушал, как проходило заседание, там даже не рассматривался вопрос форс-мажора. Это не наша вина, что мы не смогли вылететь из Уфы. Такое может произойти со всеми, ситуация такая, рейсы откладываются. В этот день небо было закрыто, ни один самолёт не улетал.

Мы сразу рассматривали и другие варианты, как добраться до Хабаровска, но, к сожалению, не было билетов, поэтому не смогли улететь», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В «Уфе» отреагировали на техническое поражение за неявку на матч из-за атаки БПЛА

