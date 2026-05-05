Главная Футбол Новости

Кристофер Ву объяснил мотивы своего перехода из «Ренна» в «Спартак»

Комментарии

Защитник «Спартака» Кристофер Ву объяснил мотивы своего перехода из французского «Ренна» в московский клуб.

— Фрэнсис Кахигао [спортивный директор «Спартака»] связался со мной первый раз, рассказал о клубе, показал видео про стадион «Спартака», про потрясающих фанатов. Меня это впечатлило, но тогда я был сконцентрирован на игре за «Ренн». Однако затем возникла ситуация, из-за которой я должен был обязательно сменить клуб. И так как в большинстве стран Европы трансферное окно уже закрылось, вариант с Россией оказался оптимальным. Альтернативами были турецкий «Трабзонспор» и арабские клубы, но я выбрал «Спартак».

— А что случилось в «Ренне»?
— До конца контракта оставался ещё год, я проводил хорошие матчи, тренер мне доверял. Не планировал никуда уходить. Но в последнем туре перед закрытием окна в Европе я получил красную карточку уже на 10-й минуте. После этого зашёл в раздевалку и не совладал с нервами. Разбил двумя руками стекло, кровь хлестала. У меня до сих пор шрамы. Информация об этом попала в соцсети… Поднялся шум, меня обвиняли в том, что порчу имидж клуба. По сути, мне объявили, что я должен покинуть «Ренн», — приводит слова Ву официальный сайт клуба.

Ву перешёл в московский «Спартак» из «Ренна» в сентябре 2025 года. За французский клуб футболист выступал с сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне Ву провёл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

