«Атлетико» сообщил УЕФА о ситуации с фанатами «Арсенала» перед игрой ЛЧ — The Athletic

Мадридский «Атлетико» сообщил УЕФА о проблемах, возникших после того, как рано утром во вторник, 5 мая, перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» возле отеля испанской команды были запущены фейерверки. Об этом сообщает The Athletic в социальной сети Х.

По информации источника, игроки проснулись посреди ночи, поскольку фейерверки были запущены дважды после часа ночи возле их отеля в восточном Лондоне. Испанский клуб выразил своё недовольство ситуацией УЕФА, но маловероятно, что организация вмешается, учитывая, что инцидент произошёл не на стадионе. Издание обратилось в УЕФА за комментариями.