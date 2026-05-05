Тьерри Анри назвал фаворитов чемпионата мира — 2026

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2026.

«Прежде всего нужно проявить большое уважение к Аргентине, действующим чемпионам. Это по-прежнему сильная команда, у них под номером 10 играет Месси. Затем есть мы, Франция, у нас отличная национальная команда, мы дошли до двух последних финалов. И, наконец, Испания. Меня поражает, что вне зависимости от того, какие игроки у них есть, команда всегда играет одинаково — в одном и том же привлекательном стиле, у них очень сложно отобрать мяч», — приводит слова Анри Marca.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.