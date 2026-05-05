Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Хави не возглавит «Челси», клубу интересны другие три кандидата — Джейкобс

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави готов переехать в Англию и возглавить «Челси». Однако лондонский клуб не заинтересован в услугах испанского специалиста. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «Челси» рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо, Марку Силвы и Андони Ираолы на пост главного тренера команды. Эти специалисты находятся «под пристальным вниманием».

Последним местом работы Хави была «Барселона», которую он возглавлял с 2021 по 2024 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

