Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Арсенал» продал защитника Кивёра «Порту» за € 17+5 млн

«Порту» официально объявил о выкупе защитника Якуба Кивёра у английского «Арсенала» за € 17 млн. Ещё € 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также в случае перепродажи футболиста португальский клуб перечислит «канонирам» € 2 млн.

Срок соглашения игрока с «Порту» рассчитан до 2030 года. В контракте прописаны отступные в размере € 70 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии 26-летний Кивёр провёл 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету восемь игр и одна голевая передача в Лиге Европы.

Ранее «Порту» досрочно стал чемпионом страны, победив «Алверку» (1:0). Это 31-й подобный титул клуба. «Драконы» с 85 очками после 32 матчей возглавляют турнирную таблицу Примейры.

