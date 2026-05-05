«Абаскаль вообще оборзел». Бубнов — о желании тренера вернуться в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал желание бывшего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу.

— Абаскаль вообще оборзел. Он готов «Локомотив» возглавить.

— Абаскаль всех готов возглавить, он следит за российским футболом.

— Он уже знает где бабки хорошие лежат, туда надо идти, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

С июня 2022 года до апреля 2024 года Абаскаль был главным тренером московского «Спартака». После этого специалист возглавлял «Атлетико Сан Луис» с мая 2025-го по март 2026-го. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений.