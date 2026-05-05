«Арсенал» — «Атлетико» М: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги чемпионов

Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Арсенал — Атлетико Мадрид: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/2026, 5 мая 2026

Сегодня, 5 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Льюис-Скелли, Райс, Эзе, Сака, Троссард, Дьёкереш.

«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Ле Норман, Льоренте, Коке, Симеоне, Лукман, Гризманн, Альварес.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» закончился со счётом 1:1.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Спортинг» со счётом 1:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
