РПЛ опубликовала имена претендентов на приз лучшему игроку по итогам апреля

Мир Российская Премьер-Лига в официальном телеграм-канале опубликовала список претендентов на приз лучшему футболисту по итогам апреля.

Константин Тюкавин («Динамо» Москва, пять матчей, четыре гола);

Эсекьель Барко («Спартак», пять матчей, три гола, одна голевая передача);

Иван Олейников («Крылья Советов», пять матчей, три гола);

Джон Кордоба («Краснодар», пять матчей, два гола, одна голевая передача);

Роман Зобнин («Спартак», пять матчей, два гола, одна голевая передача);

Евгений Ставер («Рубин», пять матчей, четыре игры всухую).

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).