Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Всё в руках «Арсенала». Тьерри Анри — о чемпионской гонке в АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о преимуществе «канониров» в чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. «Арсенал» занимает первую строчку с 76 очками в 35 матчах. На втором месте располагается «Манчестер Сити», набравший 71 очко в 34 играх.

«Теперь всё снова в руках «Арсенала». Уже не в руках «Манчестер Сити». Я мог представить, что «Сити» потеряет очки в матче с «Эвертоном». И меня беспокоит игра «Арсенала» с «Вест Хэмом».

Не буду праздновать слишком рано, потому что титул ещё не выигран. Увидел некоторую нервозность у «Сити». Они вернули «Эвертон» в игру, допустив несколько ошибок.

«Арсенал» видит, что «Манчестер Сити» потерял два очка, но нельзя думать: «Может быть…». Здесь нет никаких «может быть». Выигрывайте свои матчи. Не смотрите на «Сити». Всё в ваших руках», – приводит слова Анри Sky Sports.

