Стали известны изменения в зарплате игроков «Челси» при непопадании в ЛЧ — The Telegraph

Футболистам «Челси» грозит значительное сокращение зарплаты при непопадании клуба в квалификацию Лиги чемпионов, на следующий сезон, сообщает The Telegraph.

Попадание в Лигу чемпионов гарантирует игрокам бонус к зарплате примерно в 20%.

Лондонский клуб проиграл шесть матчей подряд в английской Премьер-лиге и занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Отставание от пятого места, дающего право принять участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, составляет 10 очков. Таким образом, единственный шанс для «Челси» попасть в главный клубный турнир Европы – это занять шестое место и надеяться на победу «Астон Виллы» в Лиге Европы.