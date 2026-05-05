Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Каземиро: если Неймар будет в хорошей форме, ему следует дать футболку сборной Бразилии

Комментарии

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро объяснил, каким образом нападающий «Сантоса» Неймар мог бы принести пользу сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

«Скажите мне: кто из современных футболистов обладает таким же уровнем мастерства, как Неймар? Его умение контролировать мяч, создавать голевые моменты… Больше никто так не может. Это главный вопрос, который мы всегда будем задавать Карло Анчелотти. Если Неймар будет в хорошей физической форме, ему следует дать футболку с номером 10.

Физически подготовленный Неймар лучше любого игрока в Бразилии и во всём мире. Неймар в оптимальной форме — это парень, который входит в тройку лучших в моём поколении. Это тот Неймар, который летает по полю, принимает мяч и идёт вперед, отдаёт передачи, которые может отдать только он.

Именно такого Неймара мы знаем. Он один из лучших в мире. Для меня главное — посмотреть, наберёт ли он форму к чемпионату мира. Я большой поклонник Неймара, играю против него с 12 лет», — сказал Каземиро в интервью для TNT Sports Brasil.

