Холанд обратился к болельщикам «Сити» после потери очков в матче с «Эвертоном»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X сделал публикацию после ничьей в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3).

«Осталось ещё четыре [матча]. Вместе до конца!» — написал норвежский форвард.

За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков. Однако у «горожан» есть одна игра в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал семь результативных передач.

