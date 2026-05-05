Холанд обратился к болельщикам «Сити» после потери очков в матче с «Эвертоном»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X сделал публикацию после ничьей в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3).
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43' 1:1 Барри – 68' 2:1 О'Брайен – 73' 3:1 Барри – 81' 3:2 Холанд – 83' 3:3 Доку – 90+7'
«Осталось ещё четыре [матча]. Вместе до конца!» — написал норвежский форвард.
За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков. Однако у «горожан» есть одна игра в запасе.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом».
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал семь результативных передач.
