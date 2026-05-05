Главная Футбол Новости

Защитник Ариц Элустондо уходит из «Реала Сосьедад» спустя 11 сезонов

Защитник «Реала Сосьедад» Ариц Элустондо покинет команду по окончании сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«310 матчей и 11 сезонов в составе команды всей своей жизни. Пример для подражания как на поле, так и за его пределами, незаменимый игрок. Большое спасибо, Ариц!» — говорится в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл 17 игр во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Элустондо выступал за «Реал Сосьедад» на протяжении всей своей карьеры. Вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Испании (2019/2020, 2025/2026).

