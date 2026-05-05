Защитник «Спартака» Ву назвал сильные и слабые стороны в игре Джику и Литвинова

Защитник «Спартака» Кристофер Ву назвал сильные и слабые стороны в игре своих партнёров по команде Александера Джику и Руслана Литвинова.

«Думаю, с Джику мы в целом похожи как защитники, оба хорошо действуем в единоборствах. Мы объективно не самые быстрые игроки. Стараемся это компенсировать тем, что предугадываем события и пытаемся оказаться в нужном месте до того, как там окажется нападающий соперника. То же самое можно сказать и про Литвинова, который в первую очередь очень умный футболист. При игре с ними единственное для меня отличие — язык, на котором мы коммуницируем», — приводит слова Ву официальный сайт клуба.