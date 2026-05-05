Джику считает, что дерби «Спартак» — ЦСКА сравнимо с матчами «Фенербахче» и «Галатасарая»

Защитник «Спартака» Александер Джику ответил на вопрос о сравнении дерби с ЦСКА с играми между «Фенербахче» и «Галатасараем» по степени важности для стран, где они проводятся.

Напомним, футболист перешёл в московский клуб из «Фенербахче» в минувшем году.

– Можно ли сравнить дерби «Спартака» и ЦСКА с матчами между «Галатасараем» и «Фенербахче», в которых ты участвовал? Как думаешь, они одинаково важны для стран, где проводятся?

– Да, конечно, такое сравнение можно сделать, потому что в каждой стране есть свои самые важные матчи. Дерби есть дерби. Здесь это «Спартак» – ЦСКА, во Франции, к примеру, это «ПСЖ» – «Марсель», в Турции, как вы сказали, «Галатасарай» – «Фенербахче». Поэтому, конечно, это самые важные матчи, которые ждут все болельщики, и они имеют особую ценность и особую важность, — приводит слова Джику Metaratings.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в матче Пути регионов Фонбет Кубка России, который состоится 6 мая. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Главные футбольные дерби России: