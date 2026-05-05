Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол не прощает ошибок». Камавинга — о хейте после удаления в игре с «Баварией»

«Футбол не прощает ошибок». Камавинга — о хейте после удаления в игре с «Баварией»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался о хейте со стороны болельщиков после удаления в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2). На 86-й минуте футболист сфолил на форварде мюнхенцев Гарри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич показал ему вторую жёлтую карточку.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Красная карточка? Плохое воспоминание. Это был несчастный случай, которого я совсем не ожидал. Это задело меня, но это часть жизни игрока. Не лгу, когда говорю, что после того, что произошло, полностью отказался [от соцсетей]. Думаю, нам будет лучше без социальных сетей. Футбол не прощает ошибок. Ты можешь сыграть 10 хороших матчей, но люди об этом забудут, если совершишь ошибку в одном.

Они [партнёры по команде] сразу же пришли поддержать меня в раздевалку. Они сказали мне, что это не моя вина и что это была судейская ошибка. Я воспринял это как ошибку. Даже на следующий день клуб прислал мне сообщения, в которых говорилось, что это не моя вина», – приводит слова Камавинга Cadena Ser.

Материалы по теме
Тренер мадридского «Реала» Арбелоа выразил поддержку полузащитнику клуба Камавинга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android