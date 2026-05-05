«Футбол не прощает ошибок». Камавинга — о хейте после удаления в игре с «Баварией»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался о хейте со стороны болельщиков после удаления в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2). На 86-й минуте футболист сфолил на форварде мюнхенцев Гарри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич показал ему вторую жёлтую карточку.
«Красная карточка? Плохое воспоминание. Это был несчастный случай, которого я совсем не ожидал. Это задело меня, но это часть жизни игрока. Не лгу, когда говорю, что после того, что произошло, полностью отказался [от соцсетей]. Думаю, нам будет лучше без социальных сетей. Футбол не прощает ошибок. Ты можешь сыграть 10 хороших матчей, но люди об этом забудут, если совершишь ошибку в одном.
Они [партнёры по команде] сразу же пришли поддержать меня в раздевалку. Они сказали мне, что это не моя вина и что это была судейская ошибка. Я воспринял это как ошибку. Даже на следующий день клуб прислал мне сообщения, в которых говорилось, что это не моя вина», – приводит слова Камавинга Cadena Ser.
- 5 мая 2026
