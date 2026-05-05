Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«По неуважительной причине». КДК — о техническом поражении «Уфы» в Первой лиге

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на официальном сайте проинформировал, что «Уфе» присуждено поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3 в соответствии со статьёй 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона-2025/2026.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Перенесён
Уфа
Уфа

Так, в части 1 статьи 86 дисциплинарного комитета РФС говорится: «Неявка команды на матч соревнований (за исключением Кубка России) по неуважительной причине – виновный клуб наказывается присуждением поражения, а также к виновному клубу может применён штраф в соответствии с пунктом 1 Приложения
№ 1 к настоящему Регламенту».

Отметим, согласно пункту 9.8. регламента Первой лиги команды обязаны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до установленного времени начала матча. Невыход любой из команд на футбольное поле в течение 60 минут со времени начала встречи расценивается как неявка команды на матч. В случае неявки команды на матч, судья принимает решение об отмене игры.

