«Данные лучше, чем у Сафонова». Бубнов — о Песьякове после матча со «Спартаком» в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голкипере «Крыльев Советов» Сергее Песьякове после победы самарской команды в матче 28-го тура Мир РПЛ над московским «Спартаком» (2:1). Специалист сравнил Песьякова с его коллегами по амплуа — Станиславом Агкацевым («Краснодар»), Матвеем Сафоновым («ПСЖ») и Андреем Луниным («Реал»).

«Знаю, что Песьяков — классный вратарь. У него данные лучше, чем у Агкацева и Сафонова, потому что машина. Когда он начинал, с такими данными… Он сильнее Лунина! Ему не посчастливилось так, как Лунину попасть в такой клуб, как Сафонову попасть в «Пари Сен-Жермен». Он там такие чудеса творил, если б не он, то они бы 10 получили», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Песьяков провёл за клуб 28 матчей, в которых пропустил 48 мячей.