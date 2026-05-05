Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном уходе Галактионова из клуба

Московский «Локомотив» в официальном телеграм-канале опубликовал сообщение относительно слухов о возможном уходе из клуба главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Уважаемые болельщики!

В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» ещё раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года. С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков.

Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали. Команда приглашает всех неравнодушных к красно-зелёным цветам на стадион в Черкизово 10 мая на матч с калининградской «Балтикой», — сказано в сообщении красно-зелёных.

