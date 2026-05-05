Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Компани высказался о словах Артеты про разный уровень АПЛ и Бундеслиги с Лигой 1

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» отреагировал на слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, который после ничьей с «Атлетико» (1:1) заявил: «ПСЖ» — «Бавария», вероятно, лучший матч, что я видел. Но нужна свежесть, чтобы показывать такое мастерство. Разница между лигами огромна, соревнуемся в разных мирах».

«Не хочу много говорить об этом. Я много лет играл в Англии [за «Манчестер Сити»]. Не думаю, что это была критика «Баварии» и «ПСЖ», скорее дискуссия. А в Англии 38 матчей в чемпионате, Кубок Англии и Кубок лиги, нет зимней паузы. Не мне обсуждать это, но это обоснованные [рассуждения]. Юрген Клопп много раз говорил об этом», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети X.

