Карл-Хайнц Румменигге: наши футболисты сражаются как три мушкетёра

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Эта встреча состоится 6 мая, в первой игре сильнее оказались парижане — 5:4.

«Для достижения больших успехов необходимы скромность, настоящий командный дух и, конечно же, уверенность в себе. Убеждён, у нашей команды всё это есть. Уважаем «Пари Сен-Жермен», но знаем и свои сильные стороны. Наши футболисты сражаются как три мушкетёра — один за всех, все за одного, уже забили на «Альянц Арене» более 80 голов в нынешнем сезоне.

А ещё я рад за Венсана Компани, ведь он сможет вернуться на тренерскую скамейку [после дисквалификации]. В пресс-ложе в Париже он выглядел не совсем довольным. Твёрдо верю в нашу команду и надеюсь, что она обеспечит себе путёвку в Будапешт», — приводит слова Румменигге аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X.