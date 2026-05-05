Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимощук ответил, что Дуран дал «Зениту» за время своей аренды

Тимощук ответил, что Дуран дал «Зениту» за время своей аренды
Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об аренде нападающего Джона Дурана. Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 22-летнего форварда из «Аль-Насра» 9 февраля. Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/2026.

— Аренда Дурана — не ошибка?
— На данном этапе мы боремся за чемпионство — ясно, что мы в этой гонке, осталось два тура. Будем делать всё возможное, чтобы победить. Так что прежде всего нам важны интересы команды, они на первом месте.

— Дуран дал что-то «Зениту» за это время? Он сделал Соболева сильнее?
— Забил два пенальти. А Соболев, естественно, чувствует конкуренцию с ним. Скажем так, ушли два нападающих, появился новый — мирового уровня. Футболист, который был востребован в Англии, уехал в Саудовскую Аравию за большие деньги. Время покажет, насколько это было оправданно. Для нас самое главное, чтобы команда стала чемпионом, добилась результата, — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

За девять матчей в «Зените» Дуран забил два гола.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Дуран сделал выбор между Винисиусом и Луисом Энрике

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android