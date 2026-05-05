Тимощук ответил, что Дуран дал «Зениту» за время своей аренды

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об аренде нападающего Джона Дурана. Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 22-летнего форварда из «Аль-Насра» 9 февраля. Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/2026.

— Аренда Дурана — не ошибка?

— На данном этапе мы боремся за чемпионство — ясно, что мы в этой гонке, осталось два тура. Будем делать всё возможное, чтобы победить. Так что прежде всего нам важны интересы команды, они на первом месте.

— Дуран дал что-то «Зениту» за это время? Он сделал Соболева сильнее?

— Забил два пенальти. А Соболев, естественно, чувствует конкуренцию с ним. Скажем так, ушли два нападающих, появился новый — мирового уровня. Футболист, который был востребован в Англии, уехал в Саудовскую Аравию за большие деньги. Время покажет, насколько это было оправданно. Для нас самое главное, чтобы команда стала чемпионом, добилась результата, — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

За девять матчей в «Зените» Дуран забил два гола.

