Вы — КДК РФС. Ваше решение по ситуации с «Уфой»?

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам заседания присудил «Уфе» техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3.

В связи с этим читателям «Чемпионата» предлагается пройти опрос на тему, что бы вы сделали на месте КДК РФС в ситуации с «Уфой»:

В своём заявлении КДК РФС подчеркнул, что «Уфе» присуждено поражение в соответствии со статьёй 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона-2025/2026.

В следующем туре Первой лиги «Уфа» встретится с «Ротором» (10 мая).

