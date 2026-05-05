Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вы — КДК РФС. Ваше решение по ситуации с «Уфой»?

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам заседания присудил «Уфе» техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Перенесён
Уфа
Уфа

В связи с этим читателям «Чемпионата» предлагается пройти опрос на тему, что бы вы сделали на месте КДК РФС в ситуации с «Уфой»:

В своём заявлении КДК РФС подчеркнул, что «Уфе» присуждено поражение в соответствии со статьёй 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона-2025/2026.

В следующем туре Первой лиги «Уфа» встретится с «Ротором» (10 мая).

Исторический прецедент в нашем футболе. Клубу дали «технарь» за неявку на матч из-за БПЛА
Комментарии
