Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё зависит от «Динамо» сейчас». Бубнов — о шансах «Зенита» на чемпионство в РПЛ

«Всё зависит от «Динамо» сейчас». Бубнов — о шансах «Зенита» на чемпионство в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» «Сочи» обыграет. Я в чудо не верю. Если уж они у себя на поле «Сочи» не обыграют, тогда они точно не заслуживают чемпионства. Причём сделают это на классе. И должны молиться на московское «Динамо», потому что если «Динамо» не заберёт очки у «Краснодара»… «Краснодар» просто прибьёт «Оренбург» и будет их бить, пока вместе с мячом в ворота не загонит. Поэтому всё зависит от «Динамо» сейчас», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 63 очка.

Команде Сергея Семака предстоят встречи с «Сочи» и «Ростовом». Подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским «Динамо» и «Оренбургом».

Материалы по теме
Бубнов сравнил Вендела с Киммихом по технико-тактическим действиям и поспорил с соведущим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android