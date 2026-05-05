«Всё зависит от «Динамо» сейчас». Бубнов — о шансах «Зенита» на чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» «Сочи» обыграет. Я в чудо не верю. Если уж они у себя на поле «Сочи» не обыграют, тогда они точно не заслуживают чемпионства. Причём сделают это на классе. И должны молиться на московское «Динамо», потому что если «Динамо» не заберёт очки у «Краснодара»… «Краснодар» просто прибьёт «Оренбург» и будет их бить, пока вместе с мячом в ворота не загонит. Поэтому всё зависит от «Динамо» сейчас», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 63 очка.

Команде Сергея Семака предстоят встречи с «Сочи» и «Ростовом». Подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским «Динамо» и «Оренбургом».