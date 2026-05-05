«Атлетико» и «Ньюкасл» могут поспорить с «Зенитом» за Данило из «Ботафого» — ESPN

«Зенит», мадридский «Атлетико», «Ньюкасл», «Байер» и «Наполи» проявляют интерес к полузащитнику «Ботафого» Данило. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский клуб считает, что стоимость 25-летнего футболиста может вырасти с € 30 до € 40 млн в случае его возможного вызова на чемпионат мира 2026 года. «Ботафого» не начнёт переговоры до начала мирового первенства.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 38 встречах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: