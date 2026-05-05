Главная Футбол Новости

Ямаль вернулся к тренировкам на поле, вингер может успеть восстановиться к ЧМ — Романо

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь начал тренироваться на поле после травмы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, 18-летний футболист провёл начальный этап реабилитации в спортзале и теперь тренируется индивидуально поле. Ямаль выбыл из строя 22 апреля из-за частичного разрыва мышцы на левой ноге. Ожидается, что Ламин успеет восстановиться к началу чемпионата мира 2026 года.

Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 18 результативными передачами.

