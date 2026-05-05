Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ву выразил желание сделать тату с эмблемой «Спартака» в случае выигрыша трофея с клубом

Ву выразил желание сделать тату с эмблемой «Спартака» в случае выигрыша трофея с клубом
Защитник «Спартака» Кристофер Ву выразил желание сделать тату с логотипом клуба в случае выигрыша трофея с красно-белыми.

— Барко сказал, что посвятит новое тату «Спартаку» в случае титула.
— Я тоже не против. Как правило, посвящаю татуировки значимым событиям в моей жизни. И если это будет первый трофей в карьере… Мне нравится логотип «Спартака». Даже мой маленький сын каждый раз, когда я прихожу домой, с восторгом показывает на ромбик, — приводит слова Ву официальный сайт клуба.

Кристофер Ву перешёл в московский «Спартак» из «Ренна» в сентябре 2025 года. За французский клуб футболист выступал с сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне Ву провёл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

