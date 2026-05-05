71-летний фанат «Эвертона» был арестован по подозрению в расизме в адрес Семеньо

71-летний болельщик «Эвертона» был арестован по подозрению в расистских оскорблениях в адрес нападающего «Манчестер Сити» Антуана Семеньо в очном матче команд в 35-м туре АПЛ (3:3). Об этом сообщает The Times.

По информации источника, фанат был выпущен под залог, но получил запрет на приближение к стадиону в дни проведения игр.

Подчёркивается, что после матча расистским оскорблениям в соцсетях подвергся защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи, совершивший результативную ошибку.

После этой игры «Эвертон» с 48 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке.

