Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
71-летний фанат «Эвертона» был арестован по подозрению в расизме в адрес Семеньо

Комментарии

71-летний болельщик «Эвертона» был арестован по подозрению в расистских оскорблениях в адрес нападающего «Манчестер Сити» Антуана Семеньо в очном матче команд в 35-м туре АПЛ (3:3). Об этом сообщает The Times.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43'     1:1 Барри – 68'     2:1 О'Брайен – 73'     3:1 Барри – 81'     3:2 Холанд – 83'     3:3 Доку – 90+7'    

По информации источника, фанат был выпущен под залог, но получил запрет на приближение к стадиону в дни проведения игр.

Подчёркивается, что после матча расистским оскорблениям в соцсетях подвергся защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи, совершивший результативную ошибку.

После этой игры «Эвертон» с 48 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке.

