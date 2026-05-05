71-летний фанат «Эвертона» был арестован по подозрению в расизме в адрес Семеньо
71-летний болельщик «Эвертона» был арестован по подозрению в расистских оскорблениях в адрес нападающего «Манчестер Сити» Антуана Семеньо в очном матче команд в 35-м туре АПЛ (3:3). Об этом сообщает The Times.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43' 1:1 Барри – 68' 2:1 О'Брайен – 73' 3:1 Барри – 81' 3:2 Холанд – 83' 3:3 Доку – 90+7'
По информации источника, фанат был выпущен под залог, но получил запрет на приближение к стадиону в дни проведения игр.
Подчёркивается, что после матча расистским оскорблениям в соцсетях подвергся защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи, совершивший результативную ошибку.
После этой игры «Эвертон» с 48 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке.
