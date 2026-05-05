«Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Халидж» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии

Завершён матч 28-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Аль-Халидж» и «Аль-Хиляль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» (Эд-Даммам). В качестве главного арбитра выступил Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия).

Джошуа Кинг открыл счёт в этой игре на 11-й минуте и вывел «Аль-Халидж» вперёд. Сергей Милинкович-Савич на 34-й минуте забил ответный мяч. Победным голом отметился Султан Мандаш на 79-й минуте.

После этой игры «Аль-Халидж» с 37 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице Про-Лиги, «Аль-Хиляль» с 77 очками располагается на второй строчке.