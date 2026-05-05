«Арсенал» — «Атлетико» М: Сака открыл счёт на 45-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте счёт открыл нападающий «канониров» Букайо Сака.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» закончился со счётом 1:1.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Спортинг» со счётом 1:0.

