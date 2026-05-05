Каземиро ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро исключил возможность продления своего контракта с клубом ещё на один сезон.

«Ещё один год? Ни за что. Речь идёт о том, чтобы уйти через парадную дверь. Это были четыре прекрасных, замечательных года, бесконечно благодарен не только клубу, но и болельщикам. Думаю, если и есть что-то, что буду ценить больше всего за эти четыре года, это болельщики, которые были со мной. Но нет, думаю, всё кончено. Цикл здесь завершился», — приводит слова Каземиро ESPN.

34-летний футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. За это время он провёл за команду 159 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 14 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом истекает 30 июня 2026 года.