Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Ливерпуль» готов заплатить € 40 млн за полузащитника из Германии — Конур

«Ливерпуль» включил полузащитника «РБ Лейпциг» Ассана Уэдраого в трансферный шорт-лист. Мерсисайдцы готовы предложить около € 40 млн за покупку 19-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала fussballdaten.

По информации источника, «РБ Лейпциг» готов начать переговоры по трансферу Уэдраого с суммы в € 45-50 млн. Подчёркивается, что конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за полузащитника «быков» может составить «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Уэдраого принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

