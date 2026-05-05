Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Дед — молодец! Вот что значит настоящий президент и менеджер». Бубнов — о Старостине

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об одном из создателей и руководителе московского «Спартака» Николае Старостине, а также его подходе при заработке денег для команды.

«У нас в межсезонье, когда готовились, причём всё время с мячом, в манеже, в хороших условиях, Старостин придумал «Кубок Спартака». Потом стал какую-нибудь дешёвенькую зарубежную команду приглашать, чтобы международный турнир был. А там другие бабки, премиальные. И восемь игр за полторы недельки, причём со всего Советского Союза, только спартаковские команды приезжали из вторых лиг, из третьих… Мы их там по 8-10 чесали [забивали], бабки зарабатывали — и всё. Дед — молодец! Мы 1000 рублей зарабатывали за полмесяца, плюс у нас ещё и зарплата, плюс, если международный, то ещё и валюта. Вот что значит настоящий президент и настоящий менеджер», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

