Каземиро: Кэррик способен стать элитным тренером в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро полагает, что руководству клуба следует оставить Майкла Кэррика на посту главного тренера команды.

«Считаю что Майкл Кэррик заслужил остаться на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Он уже смог продемонстрировать качества, которые нужны для этого. Да, решение не за мной, но я уверен, что Кэррик заслужил эту должность и доверие клуба.

С первого же дня он выполняет феноменальную работу. Не сомневаюсь, что он способен стать элитным тренером в «Манчестер Юнайтед», если ему дать достаточно времени. Майкл отлично знает клуб, отыграл здесь огромное количество матчей, брал трофеи и стал примером для подражания. Кэррик осознаёт, что значит быть частью этого клуба.

У Майкла вообще не было времени на подготовку, он с ходу ворвался посреди столь трудного сезона. Уважаю его. У него на старте был очень непростой календарь матчей. Там не было проходных игр, да и в АПЛ таких вообще нет. Кэррик пришёл и всё изменил. Для меня это особенно значимо, ведь он тоже играл в полузащите. Чисто по-человечески я очень рад за него. Майкл — замечательный человек, он заслуживает всё то, что сейчас с ним происходит», — приводит слова Каземиро ESPN.