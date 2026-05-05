«Ман Сити» сделал заявление в связи с расизмом в адрес Семеньо в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Сити» сделал заявление в связи с расистскими оскорблениями, которым подвергся нападающий команды Антуан Семеньо в матче 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3). После встречи расизму в соцсетях также подвергся защитник «горожан» Марк Гехи, совершивший результативную ошибку.

Также крайне разочарованы известием, что вчера вечером Марк Гехи стал объектом серии гнусных расистских сообщений в социальных сетях.

«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо во время вчерашнего матча. Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые «Эвертоном» и полицией для установления личности виновного.

Продолжим оказывать полную поддержку как Антуану, так и Марку и никогда не допустим дискриминации в нашей игре», — написано в заявлении «горожан» на официальном сайте.

