«Ман Сити» сделал заявление в связи с расизмом в адрес Семеньо в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Сити» сделал заявление в связи с расистскими оскорблениями, которым подвергся нападающий команды Антуан Семеньо в матче 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3). После встречи расизму в соцсетях также подвергся защитник «горожан» Марк Гехи, совершивший результативную ошибку.

Также крайне разочарованы известием, что вчера вечером Марк Гехи стал объектом серии гнусных расистских сообщений в социальных сетях.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43'     1:1 Барри – 68'     2:1 О'Брайен – 73'     3:1 Барри – 81'     3:2 Холанд – 83'     3:3 Доку – 90+7'    

«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо во время вчерашнего матча. Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые «Эвертоном» и полицией для установления личности виновного.

Продолжим оказывать полную поддержку как Антуану, так и Марку и никогда не допустим дискриминации в нашей игре», — написано в заявлении «горожан» на официальном сайте.

71-летний фанат «Эвертона» был арестован по подозрению в расизме в адрес Семеньо

