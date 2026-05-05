«Из‑за отсутствия авторитета он не сможет что‑то поменять». Мор — об Игдисамове в ЦСКА

Экс‑футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Дмитрия Игдисамова исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.

«Возможно, футболисты ЦСКА где‑то раскрепостятся после увольнения Челестини. Не стоит ждать вау‑эффекта. Если бы сейчас на это место поставили нового главного тренера, который мог бы уже с высоты своего положения что‑то кардинально изменить, где футболисты могли бы встрепенуться… Здесь также эффект будет, но не ожидаю большого, потому что приходит помощник главного тренера. Из‑за отсутствия авторитета он не сможет что‑то поменять», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В понедельник, 4 мая, ЦСКА на своём официальном сайте объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон.