«Арсенал» дома победил «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «канониров». По итогам двух встреч полуфинала «Арсенал» победил «матрасников» со счётом 2-1 и вышел в финал соревнования.

На 45-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «канониров» Букайо Сака.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» закончился со счётом 1:1.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух игр победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Спортинг» со счётом 1:0.

