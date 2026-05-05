Лондонский «Арсенал» — первый финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026

Лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 одолел «Атлетико» Мадрид в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в первой встрече эти команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, лондонский клуб стал первым финалистом текущего розыгрыша главного клубного турнира Старого Света.

В финале турнира команда Микеля Артеты сыграет с победителем противостояния мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен». В первой встрече победу со счётом 5:4 одержали парижане.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».