Результаты матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 5 мая

Во вторник, 5 мая, состоялся один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Арсенал» Лондон (Англия) — «Атлетико» Мадрид (Испания) — 1:0.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» завершился со счётом 1:1. Игра прошла в Мадриде.

В финале турнира команда Микеля Артеты сыграет с победителем противостояния мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен». В первой встрече победу со счётом 5:4 одержали парижане.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».