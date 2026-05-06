«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов

«Арсенал» по сумме двух матчей со счётом 2:1 победил мадридский «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал соревнования.

До этого последний раз «канониры» играли в финале Лиги чемпионов в 2006 году. В решающем матче соревнования «Арсенал» встретился с «Барселоной». Сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:1. Единственный мяч в составе лондонской команды забил защитник Сол Кэмпбелл. В составе «блауграны» голами отметились Самуэль Это'О и Жулиано Беллетти.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Фанаты «Арсенала» запустили фейерверк у отеля «Атлетико»: