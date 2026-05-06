Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов

«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов
Комментарии

«Арсенал» по сумме двух матчей со счётом 2:1 победил мадридский «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал соревнования.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

До этого последний раз «канониры» играли в финале Лиги чемпионов в 2006 году. В решающем матче соревнования «Арсенал» встретился с «Барселоной». Сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:1. Единственный мяч в составе лондонской команды забил защитник Сол Кэмпбелл. В составе «блауграны» голами отметились Самуэль Это'О и Жулиано Беллетти.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!

Фанаты «Арсенала» запустили фейерверк у отеля «Атлетико»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android