Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории. Это случилось после победы столичной команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над мадридским «Атлетико» (1:0). Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» закончился со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

Ранее «Арсенал» играл в финале турнира в 2006 году. В том матче лондонский клуб уступил «Барселоне» со счётом 1:2. Игра проходила на стадионе «Стад де Франс» в Париже.