«Арсенал» может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов
Лондонский «Арсенал» одержал победу над мадридским «Атлетико» по сумме двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и вышел в финал турнира (1:1, 1:0). Таким образом, «Арсенал» может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'
Ранее победителями турнира среди английских клубов были: «Ливерпуль» (шесть побед), «Манчестер Юнайтед» (три победы), «Челси», «Ноттингем Форест» (по две победы), «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» (по одной победе).
В финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Арсенал» встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ». Ответный матч между командами состоится в среду, 6 мая, в Мюнхене. В первой игре победили парижане со счётом 5:4.
