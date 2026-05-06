Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Артета может выиграть четвёртый трофей с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может выиграть четвёртый трофей с лондонской командой. Это стало известно после победы «Арсенала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над мадридским «Атлетико» (1:0). Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

Ранее Артета выигрывал с лондонским клубом Кубок Англии в сезоне-2019/2020, а также Суперкубок страны в 2020 и 2023 годах.

