Артета может выиграть четвёртый трофей с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может выиграть четвёртый трофей с лондонской командой. Это стало известно после победы «Арсенала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над мадридским «Атлетико» (1:0). Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

Ранее Артета выигрывал с лондонским клубом Кубок Англии в сезоне-2019/2020, а также Суперкубок страны в 2020 и 2023 годах.