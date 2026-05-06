Судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Арсенала» при падении Симеоне — Archivo VAR

Главный судья ответного матча полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид Даниэль Зиберт совершил ошибку, когда не назначил пенальти в ворота лондонской команды в начале второго тайма в моменте падения полузащитника Джулиано Симеоне в штрафной «канониров». Об этом сообщает аккаунт Archivo VAR, специализирующийся на судействе, на странице в социальной сети X.

На 51-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба скинул мяч на ход Симеоне, который выходил один на один и пробросил мяч в сторону от вратаря Давида Райи. Однако аргентинец упал в борьбе с защитником Габриэлом Магальяйнсом и не смог ударить по пустым воротам. Зиберт не зафиксировал нарушения, VAR не позвал судью к монитору.

«Это пенальти. Захват не слишком заметен, но достаточен, чтобы не дать ударить», — написано в сообщении Archivo VAR.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

Какие карточки есть в футболе: