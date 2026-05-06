«Арсенал» не потерпел ни одного поражения на пути в финал Лиги чемпионов УЕФА

Лондонский «Арсенал» без поражений дошёл до финала Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» со счётом 1:0 переиграли «Атлетико» Мадрид, в первой игре эти команды победителя не выявили — 1:1.

Таким образом, команда Микеля Артеты не потерпела ни одного поражения, одержав 11 побед и трижды сыграв вничью. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт. В финале турнира лондонцы сыграют с победителем противостояния мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».