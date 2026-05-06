«Арсенал» не проигрывал в последних 10 матчах Лиги чемпионов с испанскими клубами

Лондонский «Арсенал» одержал победу по сумме двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:1, 1:0). Таким образом, «Арсенал» не проигрывал в последних 10 матчах ЛЧ с испанскими соперниками.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

На счету лондонского клуба восемь побед и две ничьи. Из 16 домашних матчей с испанскими командами «Арсенал» проиграл только один, также одержав 10 побед и пять раз завершив игру вничью. Помимо этого, «канониры» выиграли четыре последних матча, не пропустив ни одного гола.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Арсенал» встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ». Ответный матч команд состоится в среду, 6 мая, в Мюнхене. В первой встрече победили парижане со счётом 5:4.

