«Слава богу, что в финале будет «Арсенал». Бубнов — о победе лондонцев над «Атлетико»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался после победы «Арсенала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над мадридским «Атлетико» (1:0). Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт.

«Арсенал» прошёл в финал, обыграв мадридский «Атлетико» в Лондоне со счётом 1:0. Считаю, что по качеству и философии футбола команда Артеты была выше, «Арсеналу» хватило одного реализованного момента. Была настоящая бойня с первой до последней минуты, но слава богу, что в финале будет «Арсенал» — это даст нам значительно более интересное противостояние с «Баварией» или «ПСЖ», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» закончился со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».