Джулиано Симеоне высказался об эпизоде с падением в штрафной «Арсенала»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал эпизод со своим падением в штрафной «Арсенала» в начале второго тайма очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов (0:1). Аргентинец упал в борьбе с защитником «канониров» Габриэлом Магальяйнсом.

«Момент с пенальти? Когда я хотел нанести удар, был сбит и не смог нанести его должным образом. Вот что почувствовал. В некоторых ситуациях, подобных этой, судья даже не обращался к VAR, как и в случае с Антуаном [Гризманном]. Решения принимались не в нашу пользу», — приводит слова Джулиано аккаунт Atletico Universe на странице в социальной сети X.

