Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джулиано Симеоне высказался об эпизоде с падением в штрафной «Арсенала»

Джулиано Симеоне высказался об эпизоде с падением в штрафной «Арсенала»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал эпизод со своим падением в штрафной «Арсенала» в начале второго тайма очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов (0:1). Аргентинец упал в борьбе с защитником «канониров» Габриэлом Магальяйнсом.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Момент с пенальти? Когда я хотел нанести удар, был сбит и не смог нанести его должным образом. Вот что почувствовал. В некоторых ситуациях, подобных этой, судья даже не обращался к VAR, как и в случае с Антуаном [Гризманном]. Решения принимались не в нашу пользу», — приводит слова Джулиано аккаунт Atletico Universe на странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Материалы по теме
Фото
Судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Арсенала» при падении Симеоне — Archivo VAR

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android